Türk Yahudi Toplumu’ndan “İsrail”siz kınama: “Masum sivillerin katledilmelerini şiddetle kınıyoruz!”

İşgalci İsrail, 12 gündür Gazze'deki Müslüman sivillere yönelik katliamını sürdürüyor. Dün ise İsrail bir başka savaş suçu işledi. İsrail Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hava saldırıyla bombaladı. Kadın ve çocukların yoğunluklu olduğu hastanede Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 500 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'de yaşayan Yahudi Topluluğu'ndan bir açıklama geldi.

"HEDEF ALINMALARINI, KATLEDİLMELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!"

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı-Türk Yahudi Toplumu adına sosyal medya platformu X'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! 'Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur', kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur."

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Türk Yahudi Toplumu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamanın devamında ise "Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.