Vatan aşkıyla daldı dünya rekoruyla çıktı

Milli yüzücü Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu Hatay'da kırdı. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen rekor denemesindeErcümen, Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp kırdığı rekorunu su üstünde Türk bayrağı açarak kutladı.Ercümen, "Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hatay'a, Yayladağı'na kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Bu bölge bizim için çok çok anlamlı. Hatay Valiliği'ne,Yayladağı Belediyesi ve kaymakamlığına, sponsorumuz Kalyon Enerji'ye teşekkür ederim" dedi.