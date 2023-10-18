Haberler Gündem Haberleri YÖK ve üniversitelerden hastane saldırısına karşı ortak bildiri
Giriş Tarihi: 18.10.2023 21:57 Son Güncelleme: 18.10.2023 21:58

YÖK ve üniversitelerden hastane saldırısına karşı ortak bildiri

Yükseköğretim Kurulu ve tüm üniversiteler, Gazze’de hedef alınan hastanede yüzlerce masum Filistinli sivilin ölmesini kınadı. Yayımlanan ortak bildiride, şiddet eylemlerinin derhal durdurulması gerektiği çağrısı yapıldı.

ANKARA
YÖK ve üniversitelerden hastane saldırısına karşı ortak bildiri

Yükseköğretim Kurulu ve tüm üniversiteler tarafından ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride şunlar kaydedildi:

İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini; bu çerçevede 17 Ekim 2023 günü Gazze'deki El-Ehli Arap Hastanesi'ni hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Söz konusu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

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YÖK ve üniversitelerden hastane saldırısına karşı ortak bildiri
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