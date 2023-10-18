Yüz yıl da geçse bu ülke için yaptıklarını unutmayız

Bugün, Türkiye savunma sanayiinin gelişmesinde adı geçen önemli isim Özdemir Bayraktar'ın vefatının ikinci yıldönümü. Bayraktar; terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere Türkiye'nin birçok alanda elini güçlendiren İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik rol oynadı. Baykar tarafından bütünüyle yerli ve milli imkânlarla geliştirilen tüm savunma sanayii ürünlerinin tasarımlarını çizen yüksek mühendis Özdemir Bayraktar, bütün ömrünü bu uğurda adamaktan çekinmedi.Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da fikir babası olan Bayraktar, ülkemizin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını bitirmek için var gücüyle çalıştı. Gece gündüz demeden ülkesi adına çaba sarf eden Bayraktar, azmin, kararlılığın ve inancın da sembolü oldu. Zorluklara rağmen şevki hiç kırılmayan ve ülkesine küsmeyen Bayraktar, bütün engelleme girişimlerine rağmen bir an olsun durmadı.Yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi ayakları üzerine durabilmesi için önemli başarılara imza attı. Gökyüzüne olan ilgisi nedeniyle hususi pilot sertifikası da olan Bayraktar, en üst düzey teknolojiyle donatılmış olan insansız hava araçlarının da mimarı olarak biliniyor. Milli teknoloji ideali çerçevesinde birçok proje geliştiren Bayraktar, 'Kalite detaydadır' şuuruyla durmaksızın çalıştı.İnandığı değerlerden taviz vermeyen Bayraktar, projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat sürecinden yatırım planlamalarına kadar bütün süreçlere liderlik etti. Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarına da aktif olarak katıldı.Çalışmaların yürütüldüğü 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaldı. Askerlerle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde yer aldı. Özdemir Bayraktar, yerli imkânlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın 30 yıl süren Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.