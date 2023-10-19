ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adana Konsolosluğu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir. ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler."