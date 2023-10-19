Adalet Bakanı Tunç: Bir dilekçe üzerinden bütün yargıyı suçlamak doğru olmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilen ihbar dilekçesine ilişkin, "Muhalefete mensup bazı milletvekillerinin bu ihbar dilekçesi üzerinden tüm yargıyı yıpratacak sözlerden kaçınması gerekir. Bütün bir yargıyı bir dilekçe üzerinden genel bir suçlama yaparsanız bu doğru olmaz. Süreç başladı. HSK Teftiş Kurulu'nun müfettişlerinin inceleme ve soruşturması neticesinde bakalım iddiaların gerçekliği nedir ne değildir ve o gelecek olan soruşturma neticesine göre işlem tesis edilecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği dilekçeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın ihbar dilekçesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ulaştığı andan itibaren gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığını ve bu soruşturma kapsamında Teftiş Kurulu'nun 3 müfettiş gönderdiğini kaydetti. HSK Teftiş Kurulu müfettişlerinin gerekli çalışmalara başladığını belirten Tunç, "Bu ihbar dilekçesi üstünden bütün yargıyı töhmet altında bırakacak, yargı tarafsızlığı, bağımsızlığına yönelik eleştirileri kabul etmek, yargıyı yıpratıcı, adalete güveni sarsıcı açıklamalar yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Burada HSK buna benzer gelen ihbar dilekçelerini, gerek yargının içinden gerekse de vatandaşlarımızdan gelen dilekçeleri hep dikkate alır. HSK Teftiş Kurulu zaten Anayasal bir kurumumuz. Teftiş kurulu bunun için var. Bahsedilen iddiaları da Teftiş Kurulu Başkanlığı araştırıyor. Bunların doğru olup olmadığını, bunlarla ilgili kesin hüküm vermenin doğru olmadığını söylemek gerekiyor. Bir iddia ortaya atılmışsa bunu inceleyecek makamlar vardır ve bu makamların incelemesi ve soruşturması neticesinde ortaya çıkacak sonuca göre işlem tesis edilir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, muhalefete mensup bazı milletvekillerinin bu ihbar dilekçesi üzerinden tüm yargıyı yıpratacak sözlerden kaçınması gerektiğinin altını çizerek, "23 bin hakim ve savcımız var. Taşra da Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan yargı mensuplarımız var. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en etkin bir şekilde yararlanması, en adil kararlar verilebilmesi için yargı mensuplarımız var. Bütün bir yargıyı bir dilekçe üzerinden genel bir suçlama yaparsanız bu doğru olmaz. Süreç başladı" ifadelerini kullandı.

'Ya yapsalar ne olacak, müfettiş gönderseler ne olacak' şeklindeki değerlendirmeler zaten bunun baştan siyasi bir açıklama olduğunu gösteriyor. HSK Teftiş Kurulu'nun müfettişlerinin inceleme ve soruşturması neticesinde bakalım iddiaların gerçekliği nedir ne değildir ve o gelecek olan soruşturma neticesine göre işlem tesis edilecektir" dedi.

Sınır ötesine geçmek üzereyken yakalanan iki teröristin HDP'li vekil Heval Bozdağ aracılığıyla Ağrı'ya götürüldüğünün tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Söz konusu fezleke ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Tunç, "Bunun süreci belli. Bir milletvekili hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Dokunulmazlık süreci ile ilgili bu tespitten sonra soruşturma başlatılmasına yönelik öncelikle soruşturma izniyle ilgili Adalet Bakanlığı'na gelir oradan Cumhurbaşkanlığına gider sonrasında da TBMM'nin ilgili komisyonuna gider" diye konuştu.