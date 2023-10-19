Bilge Kral’ın vefatının 20’nci yıldönümü.. Savaşı İslam ahlakıyla kazandı

BOSNA Hersek'in kurucu devlet başkanı, milli kahramanı, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in ölümünün bugün 20'nci yıldönümü... Hayatını Bosnalıların kurtuluş mücadelesine adayan İzzetbegoviç, hapishanelerde uzun yıllar kaldı, ölüm tehlikeleri atlattı ancak Müslüman Boşnakların onuru ve izzeti için mücadelesinden asla ödün vermedi.İslami bakış açısından kaynaklı bedeller ödeyen İzzetbegoviç, komünist Yugoslavya rejimi tarafından iki kez mahkûm edildi, toplamda 9 yılı cezevinde geçti.Fikri dünyasının temelinde Müslümanın ahlak sorunu tartışmaları yer aldı ve bir entelektüel olarak birçok esere imza attı.Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde 5 Aralık 1990'da yapılan seçimleri kazandı ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı oldu.1 Mart 1992'de referandumla Bosna- Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bu ilan sonrası Sırp ve Hırvatların Müslüman Boşnaklara yönelik soykırım harekâtına karşı Müslümanların direnişinin liderliğini yaparak Bosnalıların kurtuluşunda büyük rol oynadı.1995'te Bosna-Hersek'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Dayton Anlaşması'nı imzaladı.Milli kahraman İzzetbegoviç, 78 yaşında hastalığının ağırlaşması sonucu 19 Ekim 2003'te vefat etti.İzzetbegoviç'inçok güzel birtespiti var.'Tarihi Allahyazar, bizsadece ahlakisorumluluğumuzuntavrınıalırız, duruşyerimizi seçerizve onunahlaki olmasınabakarız. O daAllah'ın rızasınauygun mu değilmi?' Savaşı buahlaki duruşkazandı.