Diyarbakır’da süresiz direniş nöbeti başlatıldı

Sık sık Filistinli mücahitlere selam eden Diyarbakırlılar, hükümetinde somut adımlar atmasına yönelik sloganlar attılar. Taşıdıkları dövizlerde Mescid-i Aksa ve Filistin davası için şehid edilen mücahitlerin dövizleri taşındı. HÜDA PAR GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, "Bir asırdır toprakları işgal edilmiş, mülteci konumuna düşmüş Filistinli kardeşlerimizin elbette yanında olacağız. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve özgürlüğü için çocuklarımızı da yetiştirmemiz gerekiyor. Süresiz direniş nöbetinin her akşam saat 20.00'da merkez Kayapınar ilçesi Yenihal Köprülü Kavşağı'nda devam edeceği belirtildi.