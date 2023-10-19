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Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:34

Diyarbakır’da süresiz direniş nöbeti başlatıldı

Diyarbakır’da başlayan süresiz direniş nöbeti için Kayapınar ilçesi Yenihal Köprülü Kavşağı’nda bir araya gelen Diyarbakırlılar, Filistin'de Siyonistlerce gerçekleştirilen katliamlara karşı direniş çağrısı yaptı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da süresiz direniş nöbeti başlatıldı

Sık sık Filistinli mücahitlere selam eden Diyarbakırlılar, hükümetinde somut adımlar atmasına yönelik sloganlar attılar. Taşıdıkları dövizlerde Mescid-i Aksa ve Filistin davası için şehid edilen mücahitlerin dövizleri taşındı. HÜDA PAR GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, "Bir asırdır toprakları işgal edilmiş, mülteci konumuna düşmüş Filistinli kardeşlerimizin elbette yanında olacağız. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve özgürlüğü için çocuklarımızı da yetiştirmemiz gerekiyor. Süresiz direniş nöbetinin her akşam saat 20.00'da merkez Kayapınar ilçesi Yenihal Köprülü Kavşağı'nda devam edeceği belirtildi.

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Diyarbakır’da süresiz direniş nöbeti başlatıldı
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