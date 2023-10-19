Emıne Erdoğan dünyaya seslendi: Gazze’de yaşanan zulüm son bulsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyaya seslendi. 14 yıl önce yabancı lider eşleri ile birlikte İstanbul'da düzenlenen "Filistin'de Barış İçin Kadınlar" toplantısında verdiği "kalıcı barış" mesajını hatırlatan Erdoğan, "Masumiyetin ölümü insanlığın çöküşüdür. Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor. Burada siyasi kimlikle değil, anne olarak acımı dile getiriyorum. Yüreğimdeki sızıyı ifade edecek kelime bulamıyorum" ifadelerine yer verdi.