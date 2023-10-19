İşgalcı İsrail’in zulmüne sivil toplum kuruluşlarından suç duyurusu

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği hain saldırıda binlerce Filistin'li hayatını kaybetti. İşgalci İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmayan sivil toplum kuruluşları ve avukatlar bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İsrail devlet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundular.





"GÜN GEÇMİYOR Kİ FİLİSTİN'DEN GELEN KATLİAM HABERLERİYLE UYANMAYALIM"



Suç duyurusu öncesi basın açıklamasında bulunan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı avukat Kaya Kartal, "İsrail'i suçluyoruz demek için buradayız. Gün geçmiyor ki Filistin'den gelen katliam haberleriyle uyanmayalım. Bugün çok daha net bir şekilde tekrar tekrar görüyoruz ki soykırım suçu işleniyor. İşgalci İsrail, kurulduğu 1948 tarihinden beri Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılmaktadır. Filistin topraklarını işgal etmek sureti ile bugüne kadar binlerce insanı öldürmüş, birçok insanı yaralamış, sakat bırakmış; mallarına zarar vermiş ve evsiz bırakmıştır" dedi.



SİSTEMATİK BOMBARDIMAN



Açıklamalarına devam eden Kaya Kartal, "İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla özellikle Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir. İsrail Savunma Bakanı Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada "İnsansı hayvanlar ile savaşıyoruz" diyerek, Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur" dedi.



"İSRAİL'İ SUÇLUYORUZ"



Kaya Kartal, "İsrail tüm bu savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombasını sivillere karşı kullanmak suretiyle açık ve inkâr edilemez bir savaş suçu işlemiştir. Tüm dünya İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarını izlerken suçlarının yaptırımsız kalacağından emin olan işgalci rejim, 17 Ekim 2023 günü insanlık tarihinin en karanlık, vicdan sızlatan eylemlerinden birisine imza atmıştır. Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur. İsrail'i suçluyoruz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.



CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKANA VE BAKANLARA SUÇ DUYURUSU



Açıklamanın ardından İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği, Hukukçu Kadınlar Derneği ve avukatlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruldu. Dilekçede, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail devleti bakanları ve ateşli silahların kullanımına destek veren şahıslar hakkında 'Soykırım', 'İnsanlığa karşı suçlar', 'Kasten öldürme', 'İşkence', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Hırsızlık' ve resen tespit olunacak başkaca suçlardan suç duyurusunda bulunuldu.



DİLEKÇEDE SOYKIRIMA DEĞİNİLDİ



Dilekçede, tüm uluslararası sözleşmelere rağmen İsrail Filistin halkını yok etme ve özellikle Gazze şeridinden sivil halkı sürgün etme gayesi ile doğrudan sivil insanları, çocukları hedef almak suretiyle açık bir soykırıma giriştikleri anlatıldı. Sivil halkın elektrik, su ve gazının kesilerek insani yardım koridorunun dahi kapatılmış olması bir ölüm hedefi ile hareket ettiğinin açık göstergesi olduğu belirtilen dilekçede, Filistin halkına yönelik kullanılan "İnsansı hayvanlar" sözü suçu işleyen şüphelilerin amaçlarını açıkça ortaya koyduğuna değinildi.