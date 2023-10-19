Kuzey Irak’tan acı haber: 1 şehit

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekâtı Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25) şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.Baba Ali ile anne Gülbahar Güneş gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrakları asıldı. Bekâr olan şehit Güneş, bugün Saygılı Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Bölgede çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ise 2 PKK'lı terörist gizlendikleri sığınakta etkisiz hale getirildi.