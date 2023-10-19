Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın İsrail'in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum" açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:Batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı. Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla adeta insan kıyımını aklama yarışına girdi."Güvenli bölge" denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır.Dün, El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum.Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ile Kudüs şairi Nuri Pakdil'i vefatlarının yıldönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından Bayraktar için yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Milli Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi. Erdoğan, Pakdil ile ilgili mesajında da "Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıldönümünü de paylaştığı mesajla tebrik etti.