Murat Kekilli, “Yıkılasın İsrail” şarkısını paylaşarak tepki gösterdi

İşgalci İsrail, Hamas'ın saldırısı sonrasında Gazze'deki Filistinli Müslümanlara yönelik katliamlarını 13. günde de sürdürüyor. Suyunu, elektriğini ve yakıtını kestiği sivil Filistinli Müslümanların üzerine binlerce bomba yağdırıyor ve saldırılarına da aralıksız devam ediyor. Sivilleri gözetmeksizin yapılan bu katliam saldırılarına ise bazı ülkeler gözlerini kapadı. Dünyada vicdanı olan birçok insan ise tepkilerini dile getirmek için farklı yöntemler seçiyor.

İSRAİL'E TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Sanatçılardan bazıları ise müziğini kullanarak İsrail'in katliamını, soykırımını dünyaya duyurmaya çalışıyor. Onlardan biri ise sanatçı Murat Kekilli'ydi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik uyguladığı katliam ve hatta soykırıma yönelik tepkisini bestelediği şarkıyla ortaya koyacağını sosyal medyadan duyurmuştu.

"YIKILASIN İSRAİL" ŞARKISINI BESTELEDİ

Murat Kekilli üç gün önce ise Şair Necip Fazıl Kısakürek'in şiirin sözlerinden ve Hamza Er'in sözlerinden oluşan "Yıkılasın İsrail" şarkısını bestelediği için "Yıkılasın İsrail şarkısı bestelediğim için özür mü dilemeliyim, yoksa daha da sert bir saunla mı karşılarına çıkmalıyım?" diye sevenlerine sordu. Bu sorudan iki gün sonra ise "Yıkılasın İsrail" şarkısı için çektiği klipi Youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"DAHA SERT, DAHA YÜKSEK PERDEDEN! YIKILASIN İSRAİL!"

Bugün ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsrail katliamları için Kekilli, "İsrail keşke bir terör devleti olmasaydı! İsrail keşke çocukları, yaşlıları, kadınları ve hastaneye sığınanları öldürmeseydi! Böylece ben de 'Yıkılasın İsrail' şarkısını bestelemek zorunda kalmasaydım! Daha sert, daha yüksek perdeden! Yıkılasın İsrail! Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

TEPKİ GÖSTERMEYENLERE SESLENDİ!

Ayrıca sanatçılardan tepki göstermeyenlere de seslenen Kekilli, "Şöhretini bizzat kendi kazanan hiç kimse Terörist İsrail'den yana olmaz ya da sessiz kalamaz! Bu, sadece özgür olan insanların kanına dokunacak bir soykırımdır çünkü!" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ

Çok candan yaktın

Çok ocaklar yıktın

Yerin yok dünyada

Nereden çıktın

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

Hesabın boşuna

Sakın umutlanma

Bu aziz topraklar

Yar olmaz sana

Yıkılasın İsrail

Enkazının göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim