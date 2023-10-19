TBMM, Filistin için tek yürek oldu

TBMM, birçok milli ve dış politika konularında bir araya gelip ortak bildiri yayınlayamıyor. Genellikle HEDEP ve bu çizgideki partiler ya da CHP itiraz ediyordu. Ancak bu durum İsrail saldırıları karşısında bozuldu. Meclis ikinci kez ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail zulmüne "dur" dedi, Filistin'e destek verdi.Yasa teklifinin görüşmelerine geçmek üzereydikama hiçbir siyasi parti bu gelişmeler üzerinedevam etmek istemedi. Dışişleri Bakanlığı ilegörüştükten sonra partiler ortak bildiri yayınlamakararı aldı.Zengin, bildiri için Başkanlık Divanıkürsüsünün arkasındaki odada bir arayagelindiğini ve bildirinin ortak kaleme alındığınısöyledi.: Meselenin vahameti karşısındaİsrail yalan ve iftiradan başka bir şeyesığınmadan karşı tarafı yani Filistinlilerisuçlayarak işten sıyrılma çabası içerisindedir,ancak uluslararası hukuk açısından işlediğibir suçtur, savaş suçudur. Bunun hesabını daİsrail ve yönetimi verecektir.: TBMM konuyla ilgili meseledenhaberdar olur olmaz ortak bir bildiri yayınlayaraksaldırıyı kınama basireti sergilemiştir. İsrail'insilahsız sivillere yapmış olduğu saldırı sadeceuluslararası hukuka değil, insan olmanın gereklerinede aykırı bir vahşettir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.