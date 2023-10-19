TBMM, Filistin için tek yürek oldu

TBMM, birçok milli ve dış politika konularında bir araya gelip ortak bildiri yayınlayamıyor. Genellikle HEDEP ve bu çizgideki partiler ya da CHP itiraz ediyordu. Ancak bu durum İsrail saldırıları karşısında bozuldu. Meclis ikinci kez ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail zulmüne "dur" dedi, Filistin'e destek verdi.
METİN ORTAK KALEME ALINDI
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:
Yasa teklifinin görüşmelerine geçmek üzereydik
ama hiçbir siyasi parti bu gelişmeler üzerine
devam etmek istemedi. Dışişleri Bakanlığı ile
görüştükten sonra partiler ortak bildiri yayınlama
kararı aldı.
Zengin, bildiri için Başkanlık Divanı
kürsüsünün arkasındaki odada bir araya
gelindiğini ve bildirinin ortak kaleme alındığını
söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül
: Meselenin vahameti karşısında
İsrail yalan ve iftiradan başka bir şeye
sığınmadan karşı tarafı yani Filistinlileri
suçlayarak işten sıyrılma çabası içerisindedir,
ancak uluslararası hukuk açısından işlediği
bir suçtur, savaş suçudur. Bunun hesabını da
İsrail ve yönetimi verecektir.
İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu
: TBMM konuyla ilgili meseleden
haberdar olur olmaz ortak bir bildiri yayınlayarak
saldırıyı kınama basireti sergilemiştir. İsrail'in
silahsız sivillere yapmış olduğu saldırı sadece
uluslararası hukuka değil, insan olmanın gereklerine
de aykırı bir vahşettir.
TÜRKİYE'DEN 3 GÜNLÜK YAS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.