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Giriş Tarihi: 19.10.2023

TBMM, Filistin için tek yürek oldu

İsrail katliamına karşı TBMM de benzeri görülmemiş bir dayanışmayla tek yürek oldu. Bir araya gelemeyen 6 siyasi parti hızla, ortak bir metin kaleme alarak saldırıyı kınadı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
TBMM, Filistin için tek yürek oldu
TBMM, birçok milli ve dış politika konularında bir araya gelip ortak bildiri yayınlayamıyor. Genellikle HEDEP ve bu çizgideki partiler ya da CHP itiraz ediyordu. Ancak bu durum İsrail saldırıları karşısında bozuldu. Meclis ikinci kez ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail zulmüne "dur" dedi, Filistin'e destek verdi.



METİN ORTAK KALEME ALINDI
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Yasa teklifinin görüşmelerine geçmek üzereydik ama hiçbir siyasi parti bu gelişmeler üzerine devam etmek istemedi. Dışişleri Bakanlığı ile görüştükten sonra partiler ortak bildiri yayınlama kararı aldı.
Zengin, bildiri için Başkanlık Divanı kürsüsünün arkasındaki odada bir araya gelindiğini ve bildirinin ortak kaleme alındığını söyledi.



MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: Meselenin vahameti karşısında İsrail yalan ve iftiradan başka bir şeye sığınmadan karşı tarafı yani Filistinlileri suçlayarak işten sıyrılma çabası içerisindedir, ancak uluslararası hukuk açısından işlediği bir suçtur, savaş suçudur. Bunun hesabını da İsrail ve yönetimi verecektir.
İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: TBMM konuyla ilgili meseleden haberdar olur olmaz ortak bir bildiri yayınlayarak saldırıyı kınama basireti sergilemiştir. İsrail'in silahsız sivillere yapmış olduğu saldırı sadece uluslararası hukuka değil, insan olmanın gereklerine de aykırı bir vahşettir.

TÜRKİYE'DEN 3 GÜNLÜK YAS
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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TBMM, Filistin için tek yürek oldu
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