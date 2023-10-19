Türk Kızılay ve İDSB’ye üye 37 sivil toplum kuruluşu Filistin’e yardım için güç birliği yaptı

Türk Kızılay'ı 37 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile iş birliği yaptığı 'Filistin için yan yana' yardım kampanyasını düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantıda Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal konuşma gerçekleştirdi.

"İnsanlık bu acıyı unutmayacak, bizler de unutmasına izin vermeyeceğiz" diyerek konuşmasına başlayan İbrahim Altan, "İsrail önceki günkü eylemiyle çok tehlikeli bir gelişmenin kapısını açmış durumda. Bizler çatışmalarda sivillerin korunmasına çalışırken, çatışmanın bir tarafı çocukların, yaşlıların, yaralıların, doktorların, hemşirelerin, sivillerin olduğu bir hastaneyi vurdu. Eğer insanlık buna büyük bir tepki göstermezse, hiçbir çatışmada sivilleri korumak bundan sonra mümkün olmayacaktır. Bizim işimiz dünyanın neresinde olursa olsun acı çeken insanlara derman olmak. Bunun için Kızılay olarak dünyanın 19 ayrı noktasında delegasyonlarımız var. Delegasyonlarımızın olmadığı yerlere de anında ulaşmanın bir yolunu buluyoruz. Acıları tamamen dindiremesek de hafifletiyoruz. Ancak hemen yanımızda Gazze'de milyonlarca sivile el uzatamıyoruz. Bu durum bizleri kahrediyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEN 3 UÇAK GÖNDERDİK"

Altan, "Savaşlarda sivillerin korunması evrensel bir ilkedir. Tüm insanların temel insani yardıma ulaşma hakkı vardır. İsrail'i bu ilkelere uymaya davet ediyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştıracak kapıların bir an önce açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. On yıllardır açık hava hapishanesi halindeki bir toprak parçasında yaşayan Gazzelilere de derman olmak istiyoruz. Gazze'deki 2,5 milyona yakın insanın her türlü temel insani yardıma acil ihtiyacı var. Ancak dünkü saldırıdan sonra en tepe noktaya sağlık ihtiyacı yerleşmiş durumda. Gazze'ye bir an önce gönüllü doktorların, ilaçların, tıbbi malzemelerin ve hastaneleri çalıştıracak akaryakıtın girmesine izin verilmesi gerekiyor. İnsanlar bombalardan ölmezlerse sağlık hizmete alamadıkları için ölecekler. Ve biz bunu seyretmek istemiyoruz. Bizler insani yardım için hazırız. Türkiye'den 3 uçak gönderdik. Mısır'dan hazırlıklarımızı yaptık. Yardım için sınır kapılarının açılması halinde Gazze'deki insanlara el uzatabileceğiz. Ancak, Gazze tamamen yıkılmış durumda. Ortaya çıkan bu büyük ihtiyacı hiçbir sivil toplum teşkilatının karşılaması mümkün değil. Bunun için hayırseverlerin daha fazla desteğine ihtiyaç duyuluyor. Bizlere vereceğiniz her destek, Gazzeliler için bir ilaç, bir battaniye, bir lokma yemek ve temiz bir su olacak" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUM BİR AN ÖNCE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Toplantıda konuşma yapan Eyüp Akbal ise, "İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaları, uluslararası insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre açıkça etnik ayrımcılık suçu olarak tescillenmiş olmasına rağmen İsrail, dünyanın gözü önünde bu suçu işlemeye aynı cüretle devam etmektedir. Her zaman dediğimiz gibi Filistin davası ne sadece Filistinlilerin ne de Arapların bir davasıdır. Bu dava hepimizin, bu ümmetin davasıdır. Bu dava özünde bir insanlık sorunu, mazlum bir milletin varoluş sorunu, bir insan hak ve hürriyetleri sorunudur. Uluslararası toplum bir an önce üzerine düşeni yapmalı, İsrail ve ABD'nin uluslararası hukuku ve bu yönde gelişen müktesebat hiçe sayarak artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmelidir. Hür dünyanın gözü önünde bir insanlık ayıbı olarak devam eden katliamların ve vahşetin gün geçtikçe daha da artması karşısında sessiz kalan uluslararası güç odaklarına inat, Kızılay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşumuzla beraber sivil dayanışmayı temin amacıyla kurulan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, kısa adıyla İDSB insani Yardım Platformu ekseninde, Kızılay koordinasyonuyla Gazze için bugün ortak bir yardım kampanyası başlatıyoruz" diye konuştu.