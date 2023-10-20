Ajans Muhbir editörü hakkında şok detaylar: Ankara’daki sokak olayları öncesi Güvenpark’ta röportaj yapmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aykırı ve Ajans Muhbir isimli sosyal medya hesaplarının editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas ile Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 4 zanlı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, hakimlik sorgusunun ardından, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandı.

'TÜRK MİLLİYETÇİSİ GÖZALTINDA' ALGISI

Öte yandan, Gazeteci İsmail Saymaz, Muhbir isimli sosyal medya hesabının editörü Serkan Kafkas için hazırlanan tutanaklarda milliyetçi paylaşımlarda bulunduğunun ifade edildiğini kaydederek, Kafkas'ın 'Türk milliyetçisi' olması nedeniyle gözaltına alındığını öne sürdü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından Saymaz'ın yazısını paylaşarak "Türk olmak, Türk milliyetçisi olmak suç. Evet Serkan Kafkas Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisidir. Bütün Zafer Partililer Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisidir" ifadelerini kullandı.

ÖNCE RÖPORTAJ ARDINDAN SOKAK OLAYLARI

Serkan Kafkas'ın dosyasına giren raporda ise şok ifadeler yer aldı. Raporda, Kafkas'ın 7 Ağustos 2021'de 4 Suriyeli mülteci ile görüşerek Kızılay'da bulundan Güvenpark'ta bir araya geldikleri, röportajda Suriyeli mültecilerin Türkiye'de yaşamın rahat ve kolay olduğu yönünde konuştuğu, söz konusu röportajın ise Twitter'da TT listesine sokulduğu kaydedildi. Suriyeli mültecilerin Türkiye'de mutlu oldukları paylaşımının dolaşıma sokularak iç hareketlenmeye zemin hazırladıklarının belirtildiği raporda, 3 gün sonra 10 Ağustos'ta Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesinde Suriyeli bir grup ve 2 genç arasında çıkan tartışma sonucunda Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından sokak olaylarının başladığı belirtildi. Kafkas'ın röportaj veren ve sokak olaylarında yer alan 4 mülteciyle ise sokak olaylarının öncesinde ve sonrasında sürekli telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıktı.