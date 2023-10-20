Ankara 2 No’lu Baro’dan İsrail hakkında suç duyurusu

Ankara 2 No'lu Barosu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Sabri Hafif, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdikten sonra basın açıklaması düzenledi. Sabri Hafif yaptığı açıklamada, "Özellikle Gazze'de İsrail tarafından 16 yıldır devam eden kuşatma sonucu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere 2,5 milyon insan gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynakları gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış, bölge adeta ablukaya alınarak açık hava hapishanesine çevrilmiştir. Bizler, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistin Devleti ve Filistin halkının yanındayız. Filistin halkına yönelik İsrail'in sürdürdüğü hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkım, elektrik ve suyun kesilmesi, gıda ve her türlü zorunlu ihtiyacın bölgeye girişinin engellenmesi tam ablukadır ve uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

'FİLİSTİN'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYULMALI'

Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'in, Filistin topraklarını haksız işgaline yönelik eylemlerine karşı caydırıcı ve cezalandırıcı kararlar almaya ve uygulamaya davet ettiklerini kaydeden Hafif, ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan dolayı uluslararası hukuku hiçe saymasını ve her seferinde görmezden gelmesini kabul etmediklerini ifade etti. Filistin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini bildiren Hafif, "BM'den, Cenevre Sözleşmesi kapsamında insani yardım koridorları açılmasını, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının sağlanmasını insanlık namına talep ediyor, bu hususlar için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

'FAİLLER TÜRKİYE'DE SORUŞTURULABİLİR'

Türkiye'nin barışın tesisine ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalarının yanında olduklarını dile getiren Hafif, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre, savaş ve soykırım suçunun, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'de soruşturulabileceğini, faillerin Türkiye'de yargılanabileceğini kaydederek, "Gazze'de sivillerin evlerinin, şehri terk etmeye çalışan insanların araçlarının ve özellikle hastane katliamının failleriyle ilgili TCK'nın 13. maddesindeki yargılama yetkisine binaen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.