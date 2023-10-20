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Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:58 Son Güncelleme: 20.10.2023 16:59

Başkan Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Dibeybe’yi kabul etti

Başkan Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor. Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul ediyor.

Görüşmede, bölgesel konuların ön planda olması bekleniyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde.

Diğer yandan Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturuyor.

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Başkan Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti
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