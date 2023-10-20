Baykar’dan Gazze için 280 milyon TL’lik yardım

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya paylaşımında Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını vurgulayan Bayraktar, İsrail'in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti: "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor. Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır." SABAH