Fazıl Say’ın Avrupa’daki 4 konseri İsviçre’deki Migros tarafından iptal edildi

Piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'nin Zürih, Bern, Cenevre ve Luzern şehirlerindeki konserleri, organizatör firma olan İsviçre'deki Migros firması tarafından iptal edildi. Gerekçe olarak ise, Fazıl Say'ın İsrail'ie eleştiren sosyal medya paylaşımları gösterildi. Yaptığı paylaşımların halen arkasında olduğunu belirten Say ise, "Malesef barıştan yana olmak zor zanaat." yorumunda bulundu.

"SEBEP OLARAK, İSRAİL FİLİSTİN GERİLİMİ KONUSUNDA&NBSP;YANSITTIĞIM FİKİRLERİMİ GÖSTERDİLER"

İsviçre'deki 4 konserinin iptal olması üzerine paylaşımda bulunan Fazıl Say, şunları kaydetti:

"İsviçre'de, MİGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

"HER ZAMAN İYİDEN, UZLAŞIDAN, YANA OLDUM"

23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim. Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.

"ERDOĞAN'IN BU KONUDAKİ YAKLAŞIMINI,&NBSP;"SAĞDUYULU VE BARIŞÇIL" BULDUM, DESTEKLEDİM"

İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim. Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok.

"BU RAHATSIZ EDİCİ OLAY GÜVENİMİ OLDUKÇA SARSTI"

Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim."