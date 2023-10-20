Gezi Parkı anmasına katılmıştı... CHP’li Onursal Adıgüzel’in dokunulmazlığı kalkınca savcılığa ifade verdi

CHP'li Onursal Adıgüzel, 31 Mayıs 2017 yılında Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstiklal Caddesinde yapılan anma yürüyüşüne katılmıştı. Yürüyüş arından Adıgüzel hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Adıgüzel, milletvekili olmaması nedeniyle hakkındaki dokunulmazlık kalkınca ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çağrıldı.

AÇIKLAMADA BULUNDU

Onursal Adıgüzel, avukatı ve partililerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adıgüzel, Özel Soruşturma Bürosu savcılığına ifade verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.