Havada Filistin desteği: Tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda İsrail zulmü anons edildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havayolu işletmelerinde İsrail zulmünün kınandığını belirtti. Keskin, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nde çok anlamlı bir faaliyete imza atan hava trafik kontrolörlerimiz, yaptıkları anonslarla milletimizin hislerine tercüman olarak çocuk, kadın, hasta demeden sivilleri vahşice katleden İsrail devletini ve bu zulmü destekleyenleri kınadılar. Kendilerine teşekkür ediyor, şehadet şerbeti içen kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Hava trafik kontrollerinin tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda Türkçe ve İngilizce olarak İsrail zulmüne karşı anons yaptıkları belirtildi.