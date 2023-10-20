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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Mali’den Baykar’a Ulusal Nişan

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Mali’den Baykar’a Ulusal Nişan
Türkiye'nin milli insansız hava araçları üreticisi Baykar Tech Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Tech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar dünyadan övgü almaya devam ediyor. Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile Baykar ekibi, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita tarafından Mali Ulusal Nişanı ile ödüllendirildi. Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mali Devlet Başkanı Sayın Assimi Goita tarafından Baykartech Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, ben ve ekip arkadaşlarımız Mali Ulusal Nişanı ile taltif edildik. Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlenmesi adına bu anlamlı nişana layık görülmekten onur duyduk" ifadelerini kullandı. Törende, Mali'ye sağladığı katkılar nedeniyle Bayraktar'a teşekkür edildi. Ülkenin en yüksek nişanı olan Mali Ulusal Nişanı, Mali'nin 1960'ta Fransız sömürgeciliğinden kurtulmasının ardından ülkeye önemli katkı sağlayan isimlere verilmeye başlandı. Mali Ulusal Nişanı, şimdiye kadar ülkeye katkı sağlayan isimlerin yanı sıra dostluk göstergesi olarak yabancı devlet başkanlarına da verildi.
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Mali’den Baykar’a Ulusal Nişan
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