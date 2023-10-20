Mali’den Baykar’a Ulusal Nişan

Türkiye'ninmilli insansızhava araçları üreticisiBaykar TechGenel MüdürüHaluk Bayraktarve Baykar TechYönetim KuruluBaşkanı SelçukBayraktar dünyadanövgü almayadevam ediyor.Haluk Bayraktar veSelçuk Bayraktarile Baykar ekibi,Mali Devlet BaşkanıAssimi Goita tarafındanMali UlusalNişanı ile ödüllendirildi.Haluk Bayraktar, sosyalmedya hesabından yaptığı paylaşımda,"Mali Devlet Başkanı SayınAssimi Goita tarafından BaykartechYönetim Kurulu Başkanımız SelçukBayraktar, ben ve ekip arkadaşlarımızMali Ulusal Nişanı ile taltif edildik.Türkiye ve Mali arasındaki dostluğunve işbirliğinin güçlenmesiadına bu anlamlı nişana layık görülmektenonur duyduk" ifadelerinikullandı. Törende, Mali'ye sağladığıkatkılar nedeniyle Bayraktar'a teşekküredildi. Ülkenin en yüksek nişanıolan Mali Ulusal Nişanı, Mali'nin1960'ta Fransız sömürgeciliğindenkurtulmasının ardından ülkeyeönemli katkı sağlayan isimlere verilmeyebaşlandı. Mali Ulusal Nişanı,şimdiye kadar ülkeye katkı sağlayanisimlerin yanı sıra dostluk göstergesiolarak yabancı devlet başkanlarınada verildi.