Mali’den Baykar’a Ulusal Nişan

Türkiye'nin
milli insansız
hava araçları üreticisi
Baykar Tech
Genel Müdürü
Haluk Bayraktar
ve Baykar Tech
Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk
Bayraktar dünyadan
övgü almaya
devam ediyor.
Haluk Bayraktar ve
Selçuk Bayraktar
ile Baykar ekibi,
Mali Devlet Başkanı
Assimi Goita tarafından
Mali Ulusal
Nişanı ile ödüllendirildi.
Haluk Bayraktar, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Mali Devlet Başkanı Sayın
Assimi Goita tarafından Baykartech
Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk
Bayraktar, ben ve ekip arkadaşlarımız
Mali Ulusal Nişanı ile taltif edildik.
Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun
ve işbirliğinin güçlenmesi
adına bu anlamlı nişana layık görülmekten
onur duyduk" ifadelerini
kullandı. Törende, Mali'ye sağladığı
katkılar nedeniyle Bayraktar'a teşekkür
edildi. Ülkenin en yüksek nişanı
olan Mali Ulusal Nişanı, Mali'nin
1960'ta Fransız sömürgeciliğinden
kurtulmasının ardından ülkeye
önemli katkı sağlayan isimlere verilmeye
başlandı. Mali Ulusal Nişanı,
şimdiye kadar ülkeye katkı sağlayan
isimlerin yanı sıra dostluk göstergesi
olarak yabancı devlet başkanlarına
da verildi.