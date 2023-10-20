Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:44 Son Güncelleme: 20.10.2023 11:05

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA