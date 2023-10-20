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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:36

PKK’nın gelirine darbe: 4 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri, terör örgütü PKK’nın en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları kapsamında; 15 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik birimleri, 1 ton 237 kilogram metamfetamin, 2 ton 650 kilo esrar,  3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kilogram skunk ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın gelirine darbe: 4 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda, 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'NIN FİNANS AYAĞINA DARBE

Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları kapsamında; 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kilogram skunk ele geçirilirken 8 kişide gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz"şeklinde açıklamada bulundu.

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PKK’nın gelirine darbe: 4 ilde uyuşturucu operasyonu
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