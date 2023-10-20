PKK’nın gelirine darbe: 4 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda, 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
PKK'NIN FİNANS AYAĞINA DARBE
Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları kapsamında; 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kilogram skunk ele geçirilirken 8 kişide gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz"şeklinde açıklamada bulundu.
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL'DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️⃣;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023
DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️
AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:… pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up