PKK’nın gelirine darbe: 4 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda, 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'NIN FİNANS AYAĞINA DARBE

Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları kapsamında; 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kilogram skunk ele geçirilirken 8 kişide gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz"şeklinde açıklamada bulundu.