Seçim vaatlerinin altından emek hırsızlığı çıktı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in adı bu kez emek hırsızlığıyla anılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Genç ilk seçildiği 2009 yılında göreve geldiği seçim kampanyasında Sarıyer halkına söz verdiği kapalı spor salonunu ve belediyenin Kilyos'taki arsasına içinde bir kongre oteli kapalı ve açık su parkı da bulunan Sanat Sağlık, Spor ve Yaşam Köyü projesini üçüncü dönemini kapsayacak 2019 yerel seçimleri öncesinde bir kez daha vaat olarak sundu.





Bunun için de Pm Promar adlı firmasıyla anlaştı. Sarıyerlilere verdiği sözleri 10 yıl sonra yeniden veren Şükrü Genç, söz konu firmaya ilk önce Eylül 2016'da Kapalı Spor Salonu Sarıyer Arena adı verilen spor salonu projesi istedi. Firma 2017 Mart ayına kadar kendilerine gösterilen proje alanında projeyi tasarladı. Firma kendi kendine finansmanını da sağlayan projeyi geliştirdikten sonra Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay'ın içinde bulunduğu yetkililere sunum gerçekleştirdi.





'BELEDİYE KASASINDA PARA YOK'



Sunumun yapıldığı esnada Başkan Yardımcısı Atalay projenin geliştirildiği alanın yanlış olduğunu belirtti. Bunun üzerine firma imar müdürlüğünden proje alanına ilişkin gelen mailleri gösterince Şükrü Genç olaya müdahale ederek Yardımcısı Atalay'a 'Hatayı sen yapmışsın, daha fazla konuşma' diye çıkıştı.





Belediye yönetimi hatasını kabul ettikten sonra firma temsilcilerine proje için kısmi bir bedel ödeyerek doğru ada paftayı vereceklerini söyledi. Bunun için de şu an Sarıyer Belediye Meclisi Başkanvekili olan Hüseyin Coşkun ve şu anda CHP İstanbul Milletvekili olan Gökhan Zeybek görevlendirildi.

Gösterilen yeni yerin projenin ilk geliştirildiği alandan çok farklı olduğunu, yeni arazinin 150 metre eğimli olduğu için ilk proje yeni yere uygulanamayınca yeni bir proje daha hazırlandı. Ancak Şükrü Genç'in ilk projeye ilişkin şerefiye bedeli ödenmesi talimatı 'belediyenin kasasında para yok' denilerek yapılmadı.





'PROJELERİ ÇİZDİRDİ ÖDEME YAPMADI'



Maddi ve manevi olarak zor duruma düşen firmaya yapılmayan ödemelerin ardından bu kez belediyeye ait Kilyos'taki arazi üzerine Davos'a rakip bir kongre oteli ve 150 dönüme oturan bir su parkı projesi çizdirildi. 300 dönüm Kilyos karma proje için 150 milyon dolar getiren bir yatırımcı şirket ile ön görüşmeleri tamamlayan firma yatırımcı firmayı belediyeyle tanıştırdı.





Belediye tarafından projelere 2019 seçimleri sonrası projelere hemen başlayacakları sözü verildi. Bu kapsamda projelere ilişkin hazırlanan görseller Belediye Başkanı Genç'in vaatler kitapçığına konuldu. Projelerle alakalı video film ise gerek Sarıyerlilere gerekse televizyon programlarında tüm vatandaşlara tanıtıldı. Ancak 2019 seçimlerinden sonra başkanlık koltuğuna oturan Şükrü Genç ne 3 dönem boyunca bulunduğu vaatleri yerine getirdi. Ne de seçim çalışmaları kapsamında projeleri çizdirdiği firmaya parasını ödedi.





BİLİRKİŞİ RAPORU DAVACI FİRMAYI HAKLI BULDU



Firma da proje görsellerinin belediye başkanı Şükrü Genç tarafından seçim kampanyası boyunca kullandığı, tanıtımlarda yer verdiği ancak buna karşılık bir bedel ödemediği gerekçesiyle 2022 yılında Genç'e yönelik alacak davası açtı. Dava dilekçesinde mahkeme heyeti tarafından görevlendirilen bilirkişiler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra alacak davası açan Pm Promar adlı firmayı haklı buldu. Bilirkişi uzmanlarına ve mahkemeye sunulan deliler arasında belediye tarafından gönderildiği tespit edilen mimari proje çizim talepleri ve alanlara ilişkin imar bilgilerinin bazılarının tespit edildiğini ifade edilen bilirkişi raporunda, ücret tespitinin net olarak yapılması mahkemenin kararına bırakıldı.