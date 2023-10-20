Sınav takvimi güncellendi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin gerçekleştirilebilmesi için sınav tarihlerini güncelledi. MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gitti. İllere gönderilen yazıda, "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellendi. Bu bağlamda 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak" denildi.