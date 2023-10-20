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Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:33

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarına yapılan operasyonlarda 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarına yapılan operasyonlarda 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
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