SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarına yapılan operasyonlarda 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
İSTANBUL'DA HAKLARINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN FETÖ MENSUPLARININ GRUPLAR HALİNDE KALDIKLARI İKAMETLERE YAPILAN OPERASYONDA 2⃣1⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023
MİLLİ İRADEMİZE DARBE YAPMAYA YELTENEN FETÖCÜ HAİNLERİN PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ❗️
❌Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ… pic.twitter.com/QVlgvFvao2