Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal: BMGK’nin acilen reforma ihtiyacı var

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BMGK'de bölgesel örgütler ve ikili anlaşmaların çatışmaların barışçıl çözümüne katkısı hakkında düzenlenen oturumda konuştu.

Dünyada birçok krizin bulunduğu bir dönemde acilen uluslararası toplumun "akil, sağduyulu ve tutarlı bir şekilde" harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Önal, gerginliği azaltmak ve kalıcı çözümlere erişmek için diyalog ve diplomasinin önceliklendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Önal bu bağlamda, çatışma dinamiklerini kendi mecralarına bırakmanın ve böylelikle barışın koşullarının kendiliğinden ortaya çıkacağı yanılgısına kapılmanın temelden yanlış ve savunulamaz bir yaklaşım olduğunu kaydetti.