Haberler Gündem Haberleri Zehir tacirlerine operasyon
Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:41 Son Güncelleme: 20.10.2023 08:43

Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. "İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziantep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

DHA
Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. "Zehir tacirlerine yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziantep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA