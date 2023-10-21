5 ilde Narkogüç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı!

Güvenlik güçleri 5 ilde zehir tacirlerine yönelik düğmeye bastı. Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen Narkogüç operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

16 şüpheli şahsın operasyonlarda yakalandığını vurguladı. Şu bilgileri paylaştı:

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 57.5 kg ve piyasa değeri 58 milyon TL olan kokain ele geçirildi. 2 Yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 393,5 kg skunk ele geçirildi.

6 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 257 kg skunk ele geçirildi.

2 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda, 161 kg skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.