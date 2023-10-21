81 ilde İsrail’e lanet Filistin’e destek

İsrail'in Filistin'e yönelik katliam saldırıları, cuma namazı sonrası yurdun dört bir yanında protesto edildi.39 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'i protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda 3 günlük oturma eylemi başlattı. Kadınlara destek veren Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bizler bugün Filistinli kadınların, çocukların ve Filistin'in yanında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Tüm insanlığı da bu trajediye karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.Milli İrade Platformu tarafından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda cuma namazı sonrası düzenlenen Büyük Filistin Buluşması'na 10 bin kişi katıldı. Pankartlarla yürüyen vatandaşlar İsrail bayrağı yaktı. Dualar edildi.Cuma namazının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Pankart ve bayraklarla Kuyubaşı'na kadar yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'in başkenti Kudüs'tür" sloganları attı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'i protesto etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, "Dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor" dedi.Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin'e destek açıklaması yapıldı. Açıklamaya Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Alevi dedeleri katıldı.İskenderpaşa Camii önünde toplanan Sivil İnsiyatifi Platformu 'Özgür Filistin, süresiz direniş' nöbetine başladı.SABAH