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Giriş Tarihi: 21.10.2023 23:20

Bakan Göktaş'tan Gazzeli bebekler için çağrı: Acilen adım atılmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, enerji sıkıntısıyla mücadele eden Gazzeli bebeklerin tüm dünyanın gözleri önünde hayattan koptuklarına dikkati çekerek, "Uluslararası toplumu bir kez daha insani değerlerin yanında durmaya, bu vahşete dur demeye ve gerekli yardımların ulaştırılması için acilen adım atmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Göktaş’tan Gazzeli bebekler için çağrı: Acilen adım atılmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Gazze'de enerjinin tükenmesiyle birlikte hastanede makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren bebekler tüm dünyanın gözleri önünde hayattan kopuyor. Uluslararası toplumu bir kez daha insani değerlerin yanında durmaya, bu vahşete dur demeye ve gerekli yardımların ulaştırılması için acilen adım atmaya davet ediyoruz."

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Bakan Göktaş'tan Gazzeli bebekler için çağrı: Acilen adım atılmalı
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