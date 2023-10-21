’Bebek yalancıları’ bebekleri öldürüyor! Dünya bu katliama suspus! Soykırımcısı İsrail enerji ve yakıt girişini kesti...

ADALET BAKANI: İNSANIM DİYEN KİMSE SESSİZ KALMAMALIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'nin suyunu ve elektriğini kesmesi nedeniyle Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki bebekler için sona yaklaşılıyor. Enerji, temiz su ve mama olmazsa bebekler hayatını kaybedecek. Filistin'deki bu insanlık dışı tabloya başta BM olmak üzere uluslarası kuruluşlar en yüksek sesle DUR demelidir. Gazzeli bebeklerin ölmesine 'insanım' diyen hiç kimse sessiz kalmamalıdır." dedi.