’Bebek yalancıları’ bebekleri öldürüyor! Dünya bu katliama suspus! Soykırımcısı İsrail enerji ve yakıt girişini kesti...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde ciddi problemler yaşanıyor. Hastanelerdeki elektrik sıkıntısı, tıbbi araç gereçlerin kullanımını zorlaştırarak hasta ve yaralıların tedavisine engel oluyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce de, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
BAKAN KOCA'DAN GAZZE MESAJI: BEBEKLER İÇİN YARDIMA HAZIRIZ
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı.
Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." notunu düştü.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN GAZZELİ BEBEKLER İÇİN ÇAĞRI: ACİLEN ADIM ATILMALI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.
Göktaş, şunları kaydetti:
"Gazze'de enerjinin tükenmesiyle birlikte hastanede makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren bebekler tüm dünyanın gözleri önünde hayattan kopuyor. Uluslararası toplumu bir kez daha insani değerlerin yanında durmaya, bu vahşete dur demeye ve gerekli yardımların ulaştırılması için acilen adım atmaya davet ediyoruz."
ADALET BAKANI: İNSANIM DİYEN KİMSE SESSİZ KALMAMALIDIR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'nin suyunu ve elektriğini kesmesi nedeniyle Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki bebekler için sona yaklaşılıyor. Enerji, temiz su ve mama olmazsa bebekler hayatını kaybedecek. Filistin'deki bu insanlık dışı tabloya başta BM olmak üzere uluslarası kuruluşlar en yüksek sesle DUR demelidir. Gazzeli bebeklerin ölmesine 'insanım' diyen hiç kimse sessiz kalmamalıdır." dedi.