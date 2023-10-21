Büyükşehir’den işçiye sus payı! ’Sabrımızı zorlamayın’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı İZELMAN Şirketinde çalışan 7 bin işçinin ikramiyelerini geçtiğimiz hafta yatırırken kadrosu İZENERJİ'de bulunan 11 bin işçiyi görmezden geldi. Belediye yönetiminin aynı sendikanın farklı şubelerinin örgütlü olduğu iki belediye şirketi arasında ayrımcılık yapması, işçiler arasında huzursuzluk yarattı.

11 BİN İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Yaşananları protesto eden DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şubeye üye 11 bin İZENERJİ çalışanı, geçtiğimiz hafta Salı günü tam, Perşembe günü de yarım gün iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Konak'taki Egemenlik Evi önünde toplanan binlerce işçi, Başkan Soyer'e 'Sözünü tut' çağrısında bulundu.

İŞÇİLERE BASKI YAPILDI İDDİASI

Taraflar arasındaki görüşmeler sonuç vermeyince sendika yönetimi belediye binası önünde nöbet tutmaya başladı. Bu arada örgütlü sendika, iş bırakma eylemlerinin önüne geçmeye çalışan belediye yönetiminin işçileri, haklarında tutanak tutmakla tehdit ettiğini öne sürüp ikramiyeler yatana kadar eylemlerin süreceğini açıkladı.

TAKSİT TAKSİT İKRAMİYE

İşçilerin iş bırakma eylemlerinin önüne geçmek isteyen belediye yönetimi, ortalama 7 bin lira alacağı olan 11 bin işçinin hesaplarına 2 bin 500 lira yatırdı. Geri kalan kısmın ise ay sonunda yatırılacağı açıklandı. Sendika yönetiminden taksit taksit ikramiye uygulamasına tepki geldi.

'SABRIMIZI ZORLAMAYIN'

İkramiyelerin parça parça yatmasına karşı olduklarını daha önce de işverene ilettiklerini ifade eden Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Yöneticisi Eren Bilgen "Ben yaptım oldu anlayışını şiddetli kınıyoruz. Bu toplu sözleşmeyi hiç kimse bize lütuf diye sunmadı. Biz sözleşmeyi mücadele ederek, kararlılıkla kazandık. Büyükşehir bürokratlarına sesleniyoruz, işyerlerinde baskıdan vazgeçin. Artık sabrımızı zorlamayın. Masa başında uzlaşı ile bu sorunu çözelim. Buradan bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz emekten demokrasiden bahseden herkesi bütün güçleri ile buradaki mücadele ile dayanışmaya çağırıyoruz. İZENERJİ'nin kazanımı Türkiye işçi sınıfının da kazanımıdır. Gelin bu mücadeleyi büyütelim" dedi.