İzmir’de ’koku avı’ başladı... 24 işletme hakkında idari işlem

Özellikle yaz aylarında kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku kaynaklarını belirlemek ve önlem almak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ekipleri koku avına çıktı. İzmir ili sınırları içinde yer alan 13 OSB ile 2 Serbest Bölgeyi mercek altına alan ekipler gece baskınları yaparak 294 sanayi tesisinin bacalarında koku emisyon ölçümü yapıp numune aldı.

24 SANAYİ TESİSİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Alınan numuneler ölçüm için Bakanlığa bağlı akredite laboratuvarlara gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan analizlerde 294 işletmeden 24'ünün koku emisyon ölçüm değerleri, yürürlükteki Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü hakkındaki yönetmelikte yer alan sınır değerlerin üzerinde çıktı. Yaşanan şok gelişme sonrası İl Müdürlüğü, firmalar hakkında idari işlem başlattı. Koku emisyon değerlerini yönetmelikle yer alan sınır değerlerin altına çekmeleri için firmalara 3 ay süre verildi.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğe göre değerler metreküpte bin koku biriminin altında olması gerekiyor. Eğer analiz sonucu ortaya çıkan değer bin ila 10 bin koku birimi aralığında ise firma hakkında idari işlem başlatılıp bu işletmeye ek koku kontrol tedbirleri uygulanıyor.

Tesise değerleri bin koku biriminin altına çekmesi için 3 ay süre tanınıyor. Eğer rakam 10 bin koku biriminin üzerinde ise o firmaya Bakanlık tarafından idari yaptırım kapsamında para cezası uygulanıyor.