İsrail, çocuk ve masumların kanı üzerinde kuruldu

İsrail, Filistinlilere yaptığı katliamlarla topraklarını sürekli genişletti. Kurulduğu ilk günden itibaren bölgede adeta bir zulüm ve kan fırtınası estirdi. Sivilleri hedef almaktan bir an bile tereddüt etmeyen İsrail'in sistematik saldırıları sonucu binlerce masum hayatını kaybetti. İşte o katliamlardan bazıları:İsrail, kurulduğu gün olan 14 Mayıs 1948'de Ebu Şuşa isimli 870 nüfuslu köyde 60 Filistinliyi öldürdü. Köy, 21 Mayıs'ta komple boşaltılarak halk sürgüne gönderildi. 12 Ekim 1953 tarihinde Batı Şeria'daki Kalkilya Köyü'nde 70 Filistinliyi katletti. 12 Kasım 1956'da İsrail,Gazze'deki Han Yunus kentini ve mülteci kampını bombaladı. 348 sivil saldırılarda yaşamını yitirdi. 24-27 Eylül 1996 tarihleri arasında Kudüs'e yaptığı saldırıların bir yenisini daha ekleyen İsrail, 76 masumu acımasızca öldürdü. 18 Nisan 1996 tarihinde ise 800 sivilin sığındığı BM yerleşkesine saldıran İsrail, 106 sivili katletti. 29 Mart-3 Mayıs 2002'de Cenin'de büyük bir katliama imza atıldı. 1300 Filistinli katledildi ve 1500'ü yaralandı.23 Mayıs 2004 tarihinde Refah mülteci kampına saldıran İsrail 53 sivili öldürdü, 155 binayı yıktı, binlerce Filistinliyi evsiz bıraktı. 27 Aralık 2008-18 Ocak 2009 tarihleri arasında Gazze'ye saldıran İsrail 417'si çocuk 1334 kişiyi öldürdü. 2004'ün Mart ayında Filistinlilerin kaldığı mülteci kamplarını basan İsrail kuvvetleri, Nuseyrat ve Bureyc kamplarında 4'ü çocuk 14 sivili katletti. 30 Eylül-16 Ekim 2004 tarihinde, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye Filistin mülteci kamplarına saldıran İsrail, 133 kişiyi öldürdü. İsrail zulmü bu kadarla da sınırlı kalmadı. Zulüm fırtınasıyla masum halkı yıldırmaya çalışan İsrail, 28 Haziran'dan başlayıp 26 Kasım 2006 tarihine kadar sürdürdüğü 5 aylık süreçteki operasyonlarda 400 Filistinliyi katletti. Bin civarında evi yıktı. Binlerce insan evsiz kaldı. 28 Şubat-3 Mart 2008 tarihine kadar süren operasyonlarda ise 117 sivil can verdi. 6 Ocak 2009'da Cebaliye mülteci kampındaki El Fakura Okulu'na saldıran İsrail, çoğunluğu çocuk olmak üzere 15 kişiyi öldürdü. Aynı gün El Aksa Hastanesi saldırısında ise 4 kişi yaşamını yitirdi.