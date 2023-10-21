İsrail saldırılarında 16 yakınını kaybeden profesör: Bu savaş değil soykırımdır

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Filistin halkının üzerine bombalar yağdıran İsrail, çoluk-çocuk, yaşlı-kadın demeden binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Aslen Filistinli olan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Filistinli Prof. Dr. Hatim Elhatip'te en son yapılan bombalı saldırıda yakınlarından 16 kişiyi kaybetti. Halasının oğlunun oturduğu 3 katlı binaya bombanın isabet ettiğini ve aralarında çocuklarında olduğu 16 kişiyi kaybettiğini belirten Elhatip, "Bu saldırılar ne ilk ne de son olacak. 75 yıldır sadece Filistinliler öldürülüyor. Sadece benim halkım ölüyor" dedi.

BU SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIMDIR

39 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Prof. Dr. Hatim Elhatip, dünyanın bu soykırıma sessiz kalmasını hazmedemediğini söyledi. Duygularını SABAH'a anlatan Elhatip, "Kardeşlerin, ablam Filistin'de yaşıyor. İki hafta önce kardeşimle telefonla görüştüğümde 'Neden kaçayım, burası bizim toprağımız, ölürsek kenti toprağımızda' ölürüz dedi. Kardeşlerimin evi de bombalandı ama başka bir yerde yaşadıkları için çok şükür bir şey olmadı. Bu eşit bir savaş değildir. Bu savaş değil, katliam, soykırımdır. Hem de tek taraflı bir soykırım. İsrail kendi kontrolü altında olan, açık cezaevi gibi hapis hayatı yaşattığı gariban Filistin halkına saldırdı. Hiç acımadan yıllardır yaptığının daha kötüsünü yaptı. İnsanlar dünyanın gözü önünde öldürülüyor. Ama dünya sessiz" diye konuştu.

AİLEMİN 3'TE BİRİ KALDI

75 yıldır aynı acıyı yaşadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Hatim Elhatip, "Benim ailemin 3'te 1'i kaldı. Gerisi zaman içerisindeki saldırılarda öldürüldü. İsrail zaten Filistin topraklarının büyük bölümünü kendi topraklarına kattı. Şimdi de son darbeyi vurup kalan toprakları ele geçirmek derdinde. 9 yaşındaki çocukları bile keskin nişancılarla öldürüyorlar. Uluslararası kanunları hiçe sayıyorlar. Kimsenin umurunda değil" ifadelerini kullandı.



Hatim Elhatip, 7 yıl öncede oğlu Berk Yasin Elhatip'i (20) Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında kaybetmişti