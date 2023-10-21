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Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:30 Son Güncelleme: 21.10.2023 15:31

Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
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