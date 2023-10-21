Trabzon’da İsrail’e yönelik direniş nöbeti sürüyor

Trabzon'da ,İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yönelik protesto nöbeti sürüyor. Yatsı namazı sonrası, İskenderpaşa Camisi önünde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistinlilere destek verdi. Filistinliler için Fetih suresi okunup, dualar edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen yaptığı konuşmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere devletin tüm kurumlarının bu katliamı durdurmak için uluslararası diplomasi sahasında gerekeni yaptığını söyledi.

Şen konuşmasının devamında, "Şöyle düşünen olabilir. Tayyip Erdoğan ne yapabilir ki? Tayyip Erdoğan'ın ne yaptığını biz Azerbaycan'da, Karabağ'da gösterdik. O bir örnektir. Aynısı dünyanın herhangi bir yerinde daha, eğer mazlumlar varsa orada da olabilir. Gerektiğinde Gazze'de de olur, gerektiğinde Filistin'de olur, Kudüs'te olur, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tayyip Erdoğan ne yapabilir, bunu bütün dünya görmüştür; Türkiye ne yapabilir, görmüştür; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapabilir, görmüştür. Ama birileri illa yine de görelim diyorsa onlara da gösteririz, hiç merak etmesinler" dedi.

İSRAİL KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR

Tüm Dünyanın, meydanlarda yapılan Gazze'ye destek gösterilerini izlediğini belirten Şen, "Bunlar kendilerine cesaret veriyor, motive ediyor. İsrail'in yaptığı katliamlar kendi sonunu hazırlıyor. Dünyanın her tarafından mazlumlar bu meydanlara bakmaktadırlar, size bakmaktadırlar. Acaba Türkler ne diyecek? Acaba Tayyip Erdoğan ne diyecek? Acaba o meydanda ne denecek? Bütün dünya zalimiyle, mazlumuyla bu meydanlara bakmaktadırlar, bundan emin olun ve asla geri adım atmayın. Asla durmayın, az önce hocam okudu o fetih yakın o mutlaka olacak. Katil, zalim ve terörist İsrail ettiğini bulacak. Ve kendi sonuna doğru gitmektedir, kendi sonunu hazırlamaktadır, bundan emin olun. Ve bir gün, o siyonistler, o zalimler, o teröristler ettiğini bulacak, döktüğü kanda boğulacaktır" dedi.

"TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAĞININ EBEDİYEN KARDEŞ OLUP UFUKLARDA DALGALANACAK"

Kendisinin sadece Milletvekili zırhına sığınarak konuşmadığına işaret eden Şen, "Ben o topraklarda göğsüme uzi dayanmış, kafasına uzi dayanmış bir adamım. O gün şehadet nasip olmadı ama bir gün olur. Bir gün şehadet nasip olur. Ama uzi kurşunuyla ama bir başka şeyle. Türk ve Filistin bayrağının ebediyen kardeş olup ufuklarda dalgalanacak. Ve biz onların altında şehit olacağız. Bunun için yaşamıyorsak zaten adam değiliz. O mazlumun Filistinli olmasıyla, Doğu Türkistanlı olmasıyla, Kırım'da olmasıyla Kosova'da, Saraybosna'da olması arasında hiçbir fark yoktur. Dün nasıl Bosna'da şehit olduysak, bugün de Gazze'de şehit oluruz. Dün olmadı ama yarın olur. Bunun için yaşamanızı, bunun için nefes almanızı tavsiye ederim. Müslümanların şehit olmaktan korkmuyor. Hayatın başka bir anlamı da yoktur. Bir mazlum için canından vazgeçemiyorsan, bir bebek için canından vazgeçemiyorsan, bir annenin gözyaşları için canından vazgeçemiyorsan sen nesin ki? Dolayısıyla kardeşlerim, bir kişi, 10 kişi, 100 kişi, bin kişi fark etmez. Biz hep şuna bakıyoruz; bir gözümüz orada, bir gözümüz sizde. Dünyanın da bir gözü Gazze'de, bir gözü de burada. Trabzonlular ne yaptı? Konyalılar ne yapıyor? İzmirliler ne yapıyor? Diyarbakırlılar ne yapıyor? Türkler ne yapıyor? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o masayı oraya kuracak ve bağımsız Filistin Devleti'ni kuracak. Bütün dünya bunu bekliyor. Bütün dünya bunu gözlüyor" dedi.