Ankara ve Kayseri’de tefecilere operasyon! 15 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilere yönelik Ankara ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri belirlendi.

107 MAĞDURDAN 30 MİLYON TL

Mağdurlara yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına alan ve tehdit eden şüphelilerin, 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI

Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

NEFESLERİNİ KESECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polis ekiplerini tebrik ederek, organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceklerini kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır" dedi.