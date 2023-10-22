Kabaktepe’den batılı yöneticilere Gazze tepkisi: “Batılı yöneticiler insanlıklarını bir kez daha kaybetti”

İşgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliam saldırıları 16. gününde devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İsrail'in katliamlarına karşı dünyanın etkin güçlerinin ikiyüzlü yaklaşımını gözler önüne seren bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kabaktepe, "Rusya-Ukrayna savaşına aniden tepki veren dünyanın etkin güçleri, orantısız ve vicdansız güç kullanılarak bir halkın soykırıma tabi tutulmasına sessiz kalmak yerine destek açıklamaları yaparak tarihi bir hataya düştüler. İki ülkenin dengeli ve nizami bir savaşı olduğu bir tarafta, diğer tarafta ise hiçbir hukukun tanınmadığı ve bir halkın tamamının yok edilmeye çalışıldığı vahşetin yaşandığı bir durum var. Birleşmiş Milletler ve batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaşa Gazze'deki durumla benzer bir hassasiyetle yaklaşmıyorlar" dedi.

"BATILI ÜLKELER KENDİ TOPLUMLARINA BENZEYEN İNSANLARIN YAŞAMINI DAHA KIYMETLİ GÖRÜYOR"

Kabaktepe sözlerinin devamında "Batılı ülke yöneticileri için, kendi toplumlarına benzeyen insanların yaşamı daha kıymetli görünüyor gibi. Bu, batılı olmayanların, batı yaşam tarzını benimsemeyenlerin insanlık değerlerini kabul etme konusunda sorgulandığı bir gerçeği yansıtıyor. Maalesef, özgürlük propagandası yapanlar, bugün Gazze hakkında sessiz kalmakta ve mazlumlarla dayanışmaktan kaçınmaktadırlar. Bu, Batı'nın sadece kendi toplumları için geçerli olduğu algısını yeniden vurguluyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN, BATILI YÖNETİCİLER İNSANLIKLARINI BİR KEZ DAHA KAYBETMİŞTİR"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek insanı sadece insan olarak görebilenler, insani bir acı, duygu ve tavır üzerine odaklanabilirler. İnsanları kategorilere ayıranlar, insana dair her cümlenin ve duygunun yalan olduğu bir yanılgı içindedir. Bugün, batılı yöneticiler insanlıklarını bir kez daha kaybetmiştir. Demokrasi, insan hakları ve adalet gibi kavramlar sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda anlamlıdır."

"İNSANLIK TARİHİNDE BİR UTANÇ VESİKASI OLARAK HATIRLANACAKTIR"

Son olarak Kabaktepe, "Unutulmamalıdır ki, Gazze'de ölen binlerce insanı görmezden gelen batılı ülkelerin yöneticileri, insanlığın vicdanında yargılanacaktır ve insanlık tarihinde bir utanç vesikası olarak hatırlanacaktır. Mazlumun dini, dili veya mezhebi olmaz ilkesini benimseyen ve her zaman insani değerlere sahip çıkan devletimiz, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu herkese kabul ettirecek ve Anadolu'dan yükselen adalet çınarı, insanlığın sığınağı olacaktır" şeklinde yazdı.