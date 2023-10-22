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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Türkiye, Refah Sınır Kapısı’nda sahra hastanesi kuracak

Türkiye, Refah Sınır Kapısı’nda sahra hastanesi kuracak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yapılacak sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın (bugün) Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulanslar bölgeye sevk edilecektir."
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Türkiye, Refah Sınır Kapısı’nda sahra hastanesi kuracak
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