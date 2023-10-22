Türkiye, Refah Sınır Kapısı’nda sahra hastanesi kuracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yapılacak sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın (bugün) Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulanslar bölgeye sevk edilecektir."