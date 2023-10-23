Bakan Fidan Tahran’da

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak için Tahran'a gitti. Dışişleri bakanları düzeyinde tertiplenen toplantıya Türkiye'nin ve ev sahibi İran'ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu'nun katıldığı belirtildi.

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle başlatılan 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı, daha önce dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021'de Moskova'da düzenlemişti.