Bakan Koca’dan Gazze’ye yardım açıklaması: Mısır Sağlık Bakanı tarafından karşılandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardım için dün Gazze'ye giden 20 sağlık ekibinin Mısır Sağlık Bakanı Ghaffar tarafından karşılandığını belirtti.

Gazze'de yapılacak işbirliği için toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Koca, Türkiye'nin özellikle çocuklar konusundaki hassasiyetinin anlatıldığını, bu konudaki istişarelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Koca, şunları kaydetti:

"Mısır, Gazze konusunda, Türkiye ile başlattığı işbirliği sürecini, Türkiye dışında başka bir ülke veya uluslararası kuruluşla çeşitli nedenlerden ötürü tercih etmiş değil. Sağlık Bakanı Sayın Khaled Abdel Ghaffar, ülkemiz adına sürdürdüğümüz ısrarlı takibin sonucunda bizlerle çalışma kararı aldıklarını belirtiyor. Sayın bakanın, arkadaşlarımca tarafıma iletilen, en kısa süre içinde bizi Mısır'a resmi olarak davet edecekleri haberini ise büyük bir memnuniyetle karşıladım. Gazze için, ülkelerimiz için yapacak çok şeyimiz var."