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Giriş Tarihi: 23.10.2023 17:31 Son Güncelleme: 23.10.2023 17:32

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

AA
Başkan Erdoğan, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzaladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
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