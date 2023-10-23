Filistin’deki durumu üzüntü ve endişe ile izliyoruz

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören mangasını selamlamasının ardından Valilik Şeref defterini imzaladı. Burada basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'de olduğu gibi bizler de Filistin'deki bu durumu üzüntü ve endişe ile izliyoruz. Bu yapılanlar asla kabul edilecek türden değil. Özellikle sivillerin, çocukların bu şekilde katledilmesi ve bu kadar acımasız bir hareketlere hala daha devam ediyor olması kabul edilir bir anlayış değildir. Dolayısıyla şiddetle kınıyoruz" dedi.

KUZEY KIBRIS TÜRK HALKININ KIRMIZI ÇİZGİSİ

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tıpkı burada olduğu gibi 3 günlük yas ilan ettik" diyen Tatar, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türkü olarak benzer acılara şahitlik eden bir halkız. O nedenle çözüm olacaksa mutlaka 2 devletli bir çözüm olmalı diyoruz. Veya Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke statüsü ve Türk askerinin barış ve huzurun teminatı olarak, varlığının devamı asla bundan vazgeçilmemesi gerektiğini, Kuzey Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgisi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

DOĞRU YOLUN BULUNMASI İÇİN MÜDALE EDİYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Filistin-İsrail çatışmasını yakından takip ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla, Türkiye'nin bu haksızlığa büyük bir dirayetle doğru yolun bulunması için mücadele ettiğini söyledi. Kıbrıs'ın güneyine başka askerlerin yerleştiği yönündeki haberleri takip ettiğini vurgulayan Tatar, Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantörü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmelerden haberdar olması ve tedbir alması hepimizin temennisi ve dileğidir."

Cumhurbaşkanı Tatar'ı Valilik önünde Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhur İttifakı Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Mehmet Taytak, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü karşıladı.