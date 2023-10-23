Kısakürek’in oğluna veda

Şair, yazar, mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in büyük oğlu Mehmed Kısakürek, önceki gün İstanbul'da 80 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Kısakürek, hayatını babasının mirasını nesillere aktarmak için adamıştı. Necip Fazıl Kısakürek, oğlu Mehmed 1943'te doğduğunda Büyük Doğu Dergisi'ni çıkarmaya başlamıştı. Necip Fazıl, bu dergideki yazıları nedeniyle defalarca yargılanması ve hapse atılması nedeniyle oğluyla çoğu kez birlikte olamadı. Necip Fazıl, "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirini de oğlu Mehmed'e ithafen hapishane yıllarında kaleme almıştı.Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan Mehmet Kısakürek, babasının 1983'te Erenköy'deki köşkte vefat etmesi ardından babasından kalan mirası sürdürmek için Büyük Doğu Yayınları'nın başına geçti. Necip Fazıl'ın birçok eserini yayınevinde yayınlarken, yayınlanmamış eserlerini de okuyucularla buluşturdu. Mehmet Bey, 2015'te ailesiyle birlikte Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek Müzesi kurmak, onun hakkındaki mevcut yazılı ve görsel dokümanları arşivlemek ve üniversiteler ile işbirliği kurarak Necip Fazıl'ın eserleri üzerinde çalışma konuları tespit etmek gibi faaliyetler gaye edildi. 5 yıl önce ise Ümraniye'deki vakıf binasında Necip Fazıl Kısakürek'in çalışma masasından el yazılarına kadar birçok özel eşyası kalıcı sergi şeklinde sevenlerinin ilgisine sunuldu. Ancak Mehmed Bey, babasının hatırasını yaşatmak için en çok istediği "Necip Fazıl Müzesi" hayalini gerçekleştiremeden bu dünyadan ayrıldı.Mehmed Kısakürek, Eyüpsultan Camii'nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kısakürek'in ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu siyaset, edebiyat, kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Kısakürek'in cenazesi omuzlar üzerinde cenaze arabasına taşındı. Kısakürek'in naaşı, Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürülerek babası Necip Fazıl Kısakürek'in mezarının yanına defnedildi."Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!Baba katiliyle baban bir safta!Bir de, geri adam, boynunda yafta...Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!"Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, "Efendim üzerimizde bir selam var. Muhterem Cumhurbaşkanımız selamlarını topluluğumuza iletti ve merhuma rahmet dileklerini iletti. Cenab-ı Hak kendisine sıhhat, afiyet versin. Merhuma rahmet diliyor. Cenab-ı Hak rahmetini, merhametini, merhumdan ve bizlerden ayırmasın. Aziz babaları Necip Fazıl Kısakürek üstadın koynuna gidecek Mehmet Bey, bu dünyadan ne haber getirdi diye sorulacak olursa belki söyleyebileceğimiz tek şey üstadın hayatında çok önemli yer olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin artık bir cami ve müminlerin orada secde ettiği haberini götürürse hem onun ruhunu muazzez etmiş olur, hem de bizlerden hayırlı bir haberle gitmiş olur. Allah yolculuğunu asan, menzilini mübarek, derecesini ali, makamını cennet eylesin" diye konuştu.