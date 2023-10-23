Orhan İnandı dosyası istinaftan geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 5 Temmuz 2021'de adli makamlara teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İnandı için 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen, ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi. İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İnandı'ya 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 21 yıl hapis cezası verildi.

HUKUKA UYGUN BULUNDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, 16 Haziran 2023'de karara bağlanan İnandı ile ilgili davaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İnandı'ya verilen 21 yıl hapis cezasının hukuka uygun olduğunu kaydetti. Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı aktarılan kararda, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek istinaf istemlerinin reddine karar verildi.