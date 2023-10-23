TDBB’den Filistin’e destek! Başkan Altay: Filistin’e elimizi uzatmaya devam edeceğiz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 20. Yıl resepsiyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen programda konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen birliğin 6. Olağan Meclis Toplantısı'nda ikinci kez Türk Dünyası Belediyeler Birliği başkanlığına seçildiğini anımsatarak, birliğin 20. yılında böyle değerli kuruluşa başkanlık etmekten dolayı büyük onur duyduğunu söyledi.

"TÜRK CUMHURİYETLERİ'NİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDAKİ GÜCÜNE GÜÇ KATTIK"

TDBB'nin üye ülkelerin yerel yönetimleri arasında işbirliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek; ekonomik ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek; şehir yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak amacıyla 12 Kasım 2003'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulduğunu ifade eden Başkan Altay, "30 ülkeden 1.206 üyesi bulunan birliğimiz çatısı altında, hamdolsun bugüne kadar çok önemli işler başardık" dedi.

"FİLİSTİN'E ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletleri liderlerinin iştirakiyle kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın ülkü ve hedeflerine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını da söyledi. Dünyanın son dönemlerde hiç olmadığı kadar barışa ve huzura ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Altay, "Rusya-Ukrayna savaşından Kafkasya'daki çatışmalara, Balkanlar'daki gerilimlerden Akdeniz'deki çekişmelere, Filistin'de gerçekleşen insanlık dışı saldırılardan, Ortadoğu'da hiç dinmeyen kan ve gözyaşına kadar, coğrafyamızın birçok bölgesinde devam eden krizlerle karşı karşıyayız. Özellikle Filistin'de gerçekleşen ve hiçbir vicdana sığmayan ahlak dışı saldırılar; yüreğinde insanlık namına bir zerre dahi taşıyan herkesi derin bir üzüntüye boğmaktadır. Tarihe utanç vesilesi olarak geçecek bu menfur saldırıları, şiddetle ve esefle kınadığımızı belirtmek isterim.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletimizin ilgili tüm kurumları; ateşkesin sağlanması, akan kanın durması ve bölgede yeniden huzurun tesis edilmesi için büyük bir gayret gösteriyor. Bizler de bu korkunç saldırılara sessiz kalmayacak, bugüne kadar olduğu gibi bugün de Filistin'e elimizi uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AZERBAYCAN'IN DA YANINDAYIZ"

TDBB olarak sadece Filistin'de değil; Kıbrıs, Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar, ulaştıkları her yerde mazlumlara destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesi olan Karabağ'da da tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında durduk. İnşallah bundan sonra da Ermenistan'ın bölgedeki kışkırtmalarına karşı, Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

KONYA'DAKİ UCLG DÜNYA KONSEYİ'NE DAVET ETTİ

Konya'nın 27 Ekim'de dünyanın en büyük yerel yönetimler teşkilatı olan UCLG'nin (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı) Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacağını da anımsatan Başkan Altay, konsey sırasında; Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamadan önce, Konya olarak UCLG'nin dönem başkanlığını devralacaklarını belirtti. Dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatının başkanlığını yaparak, Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'ye anlamlı bir armağan sunmuş olacaklarını vurgulayan Başkan Altay, salondaki tüm konukları UCLG Dünya Konseyi için Konya'ya davet etti.

BAŞKAN ALTAY BİRLİĞE DESTEK OLAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 20'nci yılını en derin duygularımla kutluyor, birliğimize desteklerini ve himayelerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve üye ülkelerimizin saygıdeğer devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Yine, birliğimizin kuruluşundan bugüne kadar yönetiminde bulunan tüm meslektaşlarıma ve üye şehirlerimize teşekkür ediyorum. Tecrübelerinden ve rehberliğinden her daim istifade ettiğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye ayrıca teşekkürü bir borç bilirim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.